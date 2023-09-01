سان جرمان يضم برادلي باركولا من ليون

تعاقد نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، مع المهاجم الشاب برادلي باركولا من ليون في صفقة لمدة 5 أعوام مقابل 45 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين مكافآت.

قال نادي العاصمة الباريسية في بيان حدد خلاله أن المهاجم الشاب ابن الـ 20 عاماً سيدافع عن ألوانه حتى عام 2028 "ينضم برادلي باركولا إلى باريس سان جرمان ضمن صفقة انتقال نهائية قادماً من أولمبيك ليون".

من ناحيته، أشار ليون الذي تدرج باركولا في صفوفه أن المهاجم الدولي الشاب انتقل "مقابل 45 ملين يورو، مع امكانية اضافة 5 ملايين مكافآت".

وسعى سان جرمان للتعاقد مع باركولا الذي خاض 7 مباريات وسجل هدفين مع منتخب ما دون 21 عاماً من أجل تعزيز هجومه.

قال باركولا نقلا عن سان جرمان "أنا سعيد للغاية! انا فخور أن أنضم إلى مثل هذا النادي العظيم".

وتابع "هو فريق لديه الكثير من الطموح، ويلعب في المسابقات الكبرى، أريد أن أقدّم كل ما في وسعي".

وبات باركولا عاشر صفقة يجريها سان جرمان المملوك قطرياً هذا الموسم، وما زال يحاول جاهداً التعاقد مع راندال كولو مواني الذي رفض خوض التمارين مع فريقه أينتراخت فرانكفورت للضغط عليه لتحريره.

واستهل سان جرمان حملة الدفاع عن اللقب بتعادلين أمام لوريان سلباً وتولوز 1-1 قبل أن يحقق فوزه الاول على لنس 3-1 في المرحلة الثالثة، علما انه سيحل ضيفاً على ليون ضمن منافسات المرحلة الرابعة الأحد.

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