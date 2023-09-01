فرستابن يبدأ مسيرته لرقم قياسي في مونزا

حقق ماكس فرستابن متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أسرع زمن للفة في التجارب الحرة الأولى في سباق جائزة إيطاليا الكبرى وهو ما قد يضمن لسائق رد بول فوزه العاشر على التوالي في رقم قياسي جديد.

وسجل السائق الهولندي البالغ عمره 25 عاما أفضل زمن للفة وقدره دقيقة واحدة و22.657 ثانية في يوم دافئ لكنه غائم في مونزا بينما أسعد كارلوس ساينز سائق فيراري جماهير الفريق المضيف عندما تأخر 0.046 ثانية فقط عن فرستابن.

واحتل سيرجيو بيريز سائق رد بول، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم بفارق 138 نقطة بعد 13 من 22 سباقا، المركز الثالث بفارق 0.177 ثانية عن زميله بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الرابع.

وفاز فرستابن في مونزا العام الماضي، مع انطلاق لوكلير من المقدمة، وهو في أفضل حالاته هذا الموسم حيث حقق 11 انتصارا حتى الآن.

وعادل الرقم القياسي في الفوز تسع مرات على التوالي والذي حققه المعتزل سيباستيان عام 2013 في طريقه إلى اللقب الرابع على التوالي مع رد بول.

واحتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز الخامس بينما جاء فرناندو ألونسو في المركز السادس مع أستون مارتن ولاندو نوريس في المركز السابع مع مكلارين.

واحتل لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والذي سيبقيه عقده الجديد مع مرسيدس حتى نهاية 2025، المركز الثامن في الترتيب بينما أكمل الياباني يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري وأليكس ألبون سائق وليامز المراكز العشرة الأولى.

واستخدم رد بول وفيراري ومرسيدس الإطارات الصلبة فقط خلال التجارب.

وبدأ سائقا فيراري وراسل الحصة التي استمرت لمدة ساعة بوحدات طاقة جديدة، ضمن أربع وحدات مخصصة لهم هذا الموسم.

وبدأ النيوزيلندي ليام لاوسون ثاني سباقاته في البطولة عندما حل بديلا للمصاب دانييل ريكاردو سائق ألفا تاوري الذي يتخذ من إيطاليا مقرا له واحتل المركز 13.

وحل السائق البرازيلي الاحتياطي فيليبي دروجوفيتش بطل فورمولا 2 محل لانس سترول في أستون مارتن في التجارب كجزء من متطلبات منح السائقين الشباب وقتا على الحلبة وحل في المركز 18.

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