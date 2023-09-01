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السمات المناخية لشهر سبتمبر

9/1/2023 10:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يعتبر شهر سبتمبر الشهر الأخير من شهور الصيف، وتبدأ معه درجات الحرارة في الإنخفاض خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكيا فى الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الإستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.

وبحسب مركز الأرصاد فقد يضعف ويتراجع تأثير منخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبيا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

وتظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية ، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

وتسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل و أوقات الصباح ، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49 % ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

تظل المناطق الشرقية من الدولة وخاصة الجبلية منها، تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، مما يؤدي إلى تكون سحب ركامية ورعدية ممطرة، وقد يمتد تأثيرها إلى الداخل مسببة هطول أمطار مختلفة الشدة.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجات الحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 32 و 34°م.
متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين و 38 و 41 °م.
متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين
26 و 29 °م.
أعلى درجة حرارة 51.1 °م في مخيرز سنة
2016.
أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2015 والتي بلغت 16.5 °م.


الريـاح

متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة
أعلى سرعة رياح 83.9 (كم/ س) في قرنين سنة 2021
أعلى هبه رياح 109.3 (كم/س) في مطار العين سنة 2008

الـرطـوبـة

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 68 % إلى 87 %
متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 % إلى 29
%
الضبـاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014
حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 14 أيام ضباب و 12 أيام ضباب خفيف.
الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 86.4 ملم في جبل حفيت سنة 2006

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