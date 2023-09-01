إسبانيا تغلق الباب أمام المغرب وتستدعي جمال مهاجم برشلونة

قرر لويس ديلا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني استدعاء مهاجم برشلونة ذو الأصول المغربية الأمين جمال في تشكيلته التي أعلنها اليوم الجمعة لمواجهة جورجيا وقبرص في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وولد جمال (16 عاما) في إسبانيا لأب مغربي وأبهر الجميع بمستواه بقطاع الناشئين مع برشلونة حتى أصبح عنصرا بارزا بالفريق الأول لبطل إسبانيا هذا الموسم واختير أفضل لاعب في مباراة فياريال التي قلب فيها فريقه تأخره ليفوز 4-3 في دوري الدرجة الأولى الإسباني مطلع الأسبوع.

وبهذا تنتهي آمال الجماهير المغربية في أن يمثل جمال، الذي ترعرع في إسبانيا، البلد العربي رغم أن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي قال في مؤتمر صحفي إنه تواصل مع اللاعب لإقناعه باللعب لصالح المغرب.

وقال ديلا فوينتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "اجتمعنا به في برشلونة. كان محل ثقة في منتخبات الشباب بإسبانيا ويتمتع بقوة هائلة".

وأضاف "ننظر إلى مستوى اللاعب لا لعمره. إنه مستعد للمنافسة على أعلى المستويات. إنه عنصر مهم جدا مستقبلا".

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