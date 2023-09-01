برايتون يضم أنسو فاتي بعقد إعارة من برشلونة

حسم نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم ضم المهاجم أنسو فاتي من برشلونة الإسباني ،على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وشارك الإسباني الدولي فاتي /20 عاما/ في 36 مباراة بالدوري الإسباني في الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الفريق باللقب.

وقال روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق برايتون في تصريحات لموقع النادي :"هي صفقة هائلة لنا جميعا."

وأضاف :"أنا واثق من أن أنسو فاتي سيساعدنا في الوصول لهدف جديد، كما أننا سنساعده في العودة إلى المستوى الذي يستحق التواجد فيه."

وصعد أنسو فاتي من أكاديمية برشلونة، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في أغسطس 2019 وقد أصبح بعدها أصغر هداف لبرشلونة في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقال ديفيد وير مدير الشؤون التقنية في نادي برايتون :"أنسو واحد من أبرز اللاعبين الشبان في العالم، ويتمتع بخبرة كبيرة على المستويين المحلي والأوروبي، رغم صغر سنه."

وأضاف :"هذا الموسم هو الأهم في تاريخ النادي، ونحن سعداء حقا بأن لاعبا بكفاءة أنسو سيكون جزءا من فريقنا."

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