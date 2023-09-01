تستضيف جمعية الصحفيين الإماراتية يومي 5 -6 سبتمبر/ 2023 اجتماعات اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب، بحضور رئيس الاتحاد الأستاذ مؤيد اللامي، والأستاذ محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية مساعد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، والأستاذ عبد الوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات وبمشاركة ممثلين عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية، والعديد من الزملاء أعضاء اللجنة الدائمة للحريات في الاتحاد.

وستطلق لجنة الحريات بالاتحاد في اجتماعها تقريرها السنوي عن حالة الحريات الصحفية في الوطن العربي عامي " 2022-2023 " والذي سيتضمن رصدا لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير المنظمات الصحفية الأعضاء في الاتحاد وعددها 18 منظمة صحفية عربية، من خلال رصد نماذج للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون العرب، وبيان الوضع الحالي لحرية الصحافة وجهود مجالس المنظمات الصحفية الأعضاء في دعم حرية الرأي والتعبير.

وسيسبق اجتماع لجنة الحريات اجتماع لجنة السياسات في الاتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة الدكتور ضياء رشوان رئيس اللجنة وبمشاركة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة يوم الاثنين 4/9/2023.

ورحب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي بضيوف الإمارات من الصحفيين العرب في بلدهم الثاني الإمارات، وأكد على أهمية هذا الاجتماع الدوري والذي تستضيفه دولة الإمارات عبر جمعية الصحفيين الإماراتية والدور الذي يلعبه الاتحاد بشكل عام، واللجنة بشكل خاص في الدفاع عن الحريات الصحفية في العالم العربي، والدور الذي يجب ان تنهض به اللجنة في مواجهة التقارير الخارجية التي تصدر

عن منظمات بعيدة عن واقع المنطقة.مؤكدا على ضرورة ان يصدر الاتحاد من خلال هذا الاجتماع تقارير وبيانات تسجل موقفا واضحا امام التحديات المهنية، الى جانب اصدار تقارير تقيّم وضع الصحافة في الدول العربية، وتساعدها على الانطلاق نحو المستقبل بثبات في ظل التحديات التي تشهدها المهنة والتي يشهدها العالم.



من جانبها قالت امين سر جمعية الصحفيين الاماراتية فضيلة المعيني: سيكون لهذا الاجتماع دور ريادي في صياغات القضايا المرتبطة بمهنة الصحافة مثل الحريات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما يناقش مشروعات تدريب وتأهيل الصحفيين الشبان على تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة، كذلك صياغة ميثاق مهني لتنظيم الاعلام الرقمي والحرية والمسؤولية القانونية في العصر الرقمي.



وأضافت المعيني: ان حضور الصحفيين العرب الى الامارات العربية المتحدة عموما ودبي خصوصا فرصة للاطلاع على التجربة الاماراتية في مجال الصحافة والاعلام والالتقاء بالصحفيين من مختلف الدول العربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز