كلوب يؤكد غياب كوناتي وتياجو عن مواجهة أستون فيلا

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن إبراهيما كوناتي وتياجو سيغيبان عن مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أنفيلد بعد غد الأحد للإصابة، بينما لم يذكر سوى القليل عن الصفقات المحتملة للنادي في اليوم الأخير للانتقالات اليوم الجمعة.

ويعاني قلب الدفاع الفرنسي كوناتي من مشكلة عضلية وغاب عن الفوز على نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع الحالي، بينما خضع لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا لجراحة أعلى الفخذ قبل بداية الموسم وتعرض لانتكاسة في تعافيه.

وسيفتقد ليفربول أيضا القائد فيرجيل فان دايك خلال زيارة فيلا إلى أنفيلد يوم الأحد المقبل بعد طرد قلب الدفاع بسبب تدخل على ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل.

وقال كلوب "إيبو (كوناتي) لن يكون جاهزا للمباراة. لقد عاد كورتيس (جونز) للتدريبات بشكل كامل. بدأ تياجو التدريب مع الفريق ثم تعرض لانتكاسة صغيرة، لذلك يتعين علينا التباطؤ قليلا.

"سيستغل تياجو فترة التوقف الدولية في العلاج وأنا متأكد تماما من أن ذلك يجب أن يكون كافيا له".

وأكد كلوب أن المهاجم محمد صلاح ليس للبيع وسط تقارير عن اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالمهاجم المصري، قائلا إنه "لا يوجد عرض على حد علمي".

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ ريان خرافنبرخ حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لاعب الوسط الهولندي خضع للفحص الطبي في النادي اليوم.

وقال المدرب الألماني "لا يمكننا التحدث عن ذلك لأنه لم يحدث شيء بالفعل بعد"، وظل غير ملتزم عندما سُئل عما إذا كان ليفربول سيعزز صفوفه أكثر بعد انضمام خرافنبرخ المحتمل.

وقال كلوب "إنه اليوم الأخير للانتقالات ، لا أريد قتل حماسة الناس. أنت لا تعرف أبدا. لكنني مشغول اليوم بأشياء أخرى".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري بسبع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة عن فيلا صاحب المركز السابع.

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