«داماك مول» وجهة جديدة للتسوق تنطلق في دبي

أعلنت داماك

عن افتتاح الوجهة الجديدة للتسوق والتجزئة في دبي «داماك مول»، في حفلٍ رسمي أقيم في الأول من شهر سبتمبر لعام 2023، بحضور أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية.

يقدم مركز التسوق الجديد، الذي يقع في مجتمع داماك هيلز ويغطي مساحة 110.000 قدم مربعة، طيفاً واسعاً من خيارات التجزئة والضيافة والترفيه. ومن المنتظر أن يشكل محطة جديدة لتجارب التسوق الفاخرة والجديدة، مع وجود مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بما في ذلك 30 متجراً للبيع بالتجزئة، و10 منافذ للمأكولات والمشروبات.

وقالت أميرة سجواني، في معرض تعليقها على الافتتاح: «يعزز داماك مول من نمو مجموعة داماك في قطاع التجزئة، ويؤكد حرصنا الدائم على توفير أفضل تجارب التسوق للسكان والمقيمين، وكذلك الوصول السلس إلى المرافق المجتمعية. نحن على ثقة بأن خيارات التسوق التي يوفرها هذا المول تتوافق تماماً مع متطلبات ورغبات السكان في مجتمع داماك هيلز. إن تحسين جودة الحياة والخدمات التي نقدمها إلى عملائنا، جنباً إلى جنب مع تحويل مجتمعاتنا السكنية إلى مساحات تضم مختلف الأنشطة والخدمات المجتمعية، تعد أولوية قصوى تجاه عملائنا، ويندرج ضمن مساعينا الدؤوبة لتوفير أقصى درجات الراحة لهم».

ويجسد «داماك مول» فن الهندسة المعمارية المعاصرة التي تمتزج مع التشطيبات الفاخرة، كما تتوافق منافذ البيع بالتجزئة فيه مع أحدث المعايير العالمية في التصاميم والتجهيزات.

تلا حفل الافتتاح الرسمي، افتتاح سوبر ماركت «سبينس» التي تغطي مساحة 28 ألف قدم مربعة، بالإضافة إلى تدشين مقهى ستاربكس، ومطعم بابا جونز، وفيتناميز فوديز، وأمريكان واكس، ونظارات الجابر، وصيدلية العين، ومنطقة ألعاب لينغو للأطفال.

قريباً، سيتم افتتاح صالة «فيتنس فيرست» للياقة البدنية بمساحة 9.000 قدم مربعة، ومركز «ميدكير» الطبي بمساحة 8.000 قدم مربعة.

ومن خلال هذا التنوع الكبير في خيارات التسوق والضيافة والخدمات الأخرى التي يوفرها، من المتوقع أن يصل عدد زوار المول إلى نحو 1.3 مليون زائر سنوياً. وبالإضافة إلى المساحات الداخلية، يحتوي داماك مول على منطقة واسعة لركن السيارات بقدرة استيعابية تصل إلى 360 سيارة.