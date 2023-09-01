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تأجيل عودة سلطان النيادي بسبب سوء الأحوال الجوية

9/1/2023 10:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قبل قليل أنه وبسبب سوء الأحوال الجوية في مكان عودة الطاقم في سواحل فلوريدا، فقد تم تأجيل انفصال المركبة الفضائية "دراجون"
التي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
عن محطة الفضاء الدولية، وأن النافذة القادمة للانفضال
تبدأ
يوم الأحد 03 سبتمبر، الساعة
03:05 عصرا بتوقيت الإمارات، وموعد الوصول إلى الأرض يوم الإثنين 04 سبتمبر الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات.

وسيعقد اجتماع مساء الجمعة لتأكيد الموعد الجديد للعودة.

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