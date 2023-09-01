تشيلسي يضم الواعد بالمر من سيتي

تعاقد تشيلسي مع الجناح الواعد كول بالمر (21 عاماً) قادماً من مانشستر سيتي بطل أوروبا وانجلترا في صفقة تمتد لفترة 7 مواسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي، حسب ما أفاد الجمعة نادي غرب لندن.

وحسب وسائل إعلام محلية، تبلغ قيمة الصفقة التي لم يتم الافصاح عنها، 40 مليون جنيه إسترليني، مع 2.5 مليون مكافأة محتملة.

وتجاوز إنفاق تشيلسي بعد صفقة بالمر حاجز الـ 500 مليون يورو هذا الصيف، ويتصدر أكثر الأندية الأوروبية إنفاقاً، حيث استثمر أكثر من مليار جنيه استرليني في 3 نوافذ للانتقالات منذ وصول المالك الجديد الأميركي تود بوهلي في مايو 2022، خلفاً للروسي رومان أبراموفيتش الذي تخلى عن النادي بسبب العقوبات المفروضة على المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية الحرب التي تشنها بلاده على أوكرانيا.

قال لاعب منتخب الشباب ما دون 21 عاماً في بيان نشره ناديه الجديد "انضممت إلى تشيلسي لأن المشروع يعجبني، ومن أجل هذه الفرصة، سأحاول إظهار موهبتي. هو فريق شاب ومتعطش وآمل في أن نتمكن من القيام ببعض الأشياء المميزة هنا".

واستفاد بالمر من رحيل الدولي الجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي للحصول على مزيد من الوقت داخل المستطيل الأخضر على الرواق الأيمن، فسجل أمام أرسنال 1-1 في درع المجتمع التي خسرها سيتي بركلات الترجيح، ولكن من دون أن يعتمد عليه الإسباني بيب غوارديولا مدرب بطل أوروبا كثيراً في الدوري.

وأدى التعاقد مع الجناح البلجيكي جيريمي دوكو من رين الفرنسي إلى تقليص حظوظ بالمر مع سيتي، حيث تشتد المنافسة في هذا المركز مع البرتغالي برناردو سيلفا وفيل فودين.

تأسس بالمر مع سيتي، وفاز بأمم أوروبا مع منتخب الشباب ما دون 21 عاماً في الصيف الماضي.





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