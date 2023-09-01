تسرق رفات قديس لتصلي أمامه في بيتها

وجاء في بيان الداخلية أن المرأة دخلت الكنيسة ولفت جزءا من الرفات بقطعة خفيفة من القماش وحملته إلى الخارج.

وأضافت الوزارة أن المتهمة قالت إنها متقاعدة وسرقت الرفات حتى تصلي في المنزل دون الذهاب إلى الكنيسة، وأكدت نيتها التعاون مع التحقيق لتخفيف عقوبتها.