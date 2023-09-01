تسرق رفات قديس لتصلي أمامه في بيتها

تسرق رفات قديس لتصلي أمامه في بيتها
التاريخ
9/1/2023 9:16:19 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نشرت وزارة الداخلية الروسية فيديو لسرقة متقاعدة رفات القديس نيقولاوس من كنيسة يوحنا المعمدان في مدينة كيروفسك بمقاطعة لينينغراد غربي البلاد، لتصلي أمامه في بيتها.
وجاء في بيان الداخلية أن المرأة دخلت الكنيسة ولفت جزءا من الرفات بقطعة خفيفة من القماش وحملته إلى الخارج.
وأضافت الوزارة أن المتهمة قالت إنها متقاعدة وسرقت الرفات حتى تصلي في المنزل دون الذهاب إلى الكنيسة، وأكدت نيتها التعاون مع التحقيق لتخفيف عقوبتها.
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