45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ساحات المسجد وباحاته اكتظت بالمصلين الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام الـ1948.



وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.



بترا