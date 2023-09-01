جودبي يطلق مسابقة دولية متخصصة بالأمن السيبراني



وسيتم افتتاح النسخة الأولى من المسابقة في الثاني من أيلول وتستمر على مدار 3 أيام في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات - البحر الميت وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني 2023 AIDTSEC الذي تنظمه شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن).



وجاء تنظيم المسابقة من قبل "جودبي" بهدف رفع الوعي وتبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة في مجالات الأمن السيبراني والتشفير، من خلال تمارين حية وتحديات متتالية في مجالات متعدده تقيس مستوى الأداء والقدرات الفنية للفرق المشاركة.



وصممت هذه المسابقة للمختصين في الأمن السيبراني من الجيوش والأجهزة الأمنية، وتمتاز بتغطيتها أكثر من (7) مجالات رئيسية وما يزيد عن (120) تحدياً تم تصميمها وبناؤها بعناية من قبل خبراء أردنيين حاصلين على جوائز بمسابقات دولية في هذه المجالات وبإشراف أكاديمية سايبر شيلد التابعة للمركز.



وتعتبر المسابقة فرصة ثمينة لاجتماع الخبراء والمختصين لاستعراض أحدث التقنيات الحديثة والحلول في مجالات الأمن السيبراني والتشفير، حيث يشارك في المسابقة 12 فريقاً من 10 دول عربية وإفريقية بإشراف لجنة محكمين تضم خبراء دوليين ومحليين، الأمر الذي يؤكد أهمية وحيادية المسابقة وتلبيتها للاحتياج العملياتي للتصدي للتهديدات السيبرانية المعاصرة.



يشار إلى أن مؤتمر ومعرض AIDTSEC 2023 يعتبر منصة مهمة لاجتماع الخبراء ويتم خلاله عرض أحدث التقنيات الحديثة والحلول في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والذي تنظمه شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن).