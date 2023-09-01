مذكرة تعاون بين جيديكو وغرفة تجارة وصناعة تونس



ووقع الاتفاقية التي جاءت على هامش أعمال حفل اختتام برنامج بناء الملكية الفكرية والنمو الذكي، المدير التنفيذي للمؤسسة عبد الفتاح الكايد، ورئيس غرفة صناعة وتجارة تونس منير المؤخر.



وبحسب بيان للمؤسسة، قال الكايد، إن توقيع المذكرة جاء انطلاقاً من إيمان الطرفين بدورهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التكامل والتشارك في التنمية الاقتصادية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورغبة من الجانبين في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال تبادل البيانات والاطلاع على أفضل الممارسات والتنسيق بين الطرفين لجذب وتشجيع الاستثمار بين البلدين.



وقال الكايد، إن المذكرة ستزيد من تبادل الخبرات في مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين البلدين ومشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كل من البلدين، وعلى وجه التحديد المعارض التي تدعم قطاع المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة.



وأشار إلى أن المذكرة تنص على إقامة معارض تجارية خاصة بمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب المتبادلة في مجال التكنولوجيا وعقد ورشات عمل ولقاءات ثنائية لنقل أفضل التجارب بين المشاريع المستفيدة من برامج المؤسستين في الأردن وتونس وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل في مجال إدارة برامج تطوير الأعمال.



كما تنص المذكرة على التعاون في مجال إعداد الاستراتيجيات وصياغة مؤشرات الأداء بين الطرفين، وتبادل زيارة الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية بين البلدين، ودون أي التزام مالي على أي من الطرفين، وإقامة الأنشطة الاقتصادية التي تدعم بيئة عمل المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة الخاصة بأحد الطرفين في بلد الطرف الآخر مثل: المؤتمرات، الحلقات النقاشية، الندوات، والتعاون في مجال الابتكار .