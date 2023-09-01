كلاكيت ثالث مرة.. كلوب: محمد صلاح ليس للبيع

علّق من جديد يورغن كلوب مدرب ليفربول، على احتمالية انتقال محمد صلاح نجم الريدز إلى الدوري السعودي، عن طريق

بوابة نادي اتحاد جدة.

وقال كلوب اليوم الجمعة، في المؤتمر الصحفي الخاصة بمواجهة ليفربول وأستون فيلا: "محمد صلاح ليس للبيع، لا يوجد عرض من الأساس لطلب شرائه على حد علمي".

وتطرق كلوب للحديث عن إبراهيما كوناتي وتياغو ألكانتارا، مؤكداً إنهما سيغيبان عن مواجهة أستون فيلا للإصابة، بينما لم يذكر سوى القليل عن الصفقات المحتملة للريدز في اليوم الأخير للانتقالات اليوم الجمعة.

وسيفتقد ليفربول أيضاً القائد فيرجيل فان دايك خلال اللقاء المقبل، بعد طرده بسبب تدخل على ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل باللقاء الماضي.

وقال كلوب: "كوناتي لن يكون جاهزاً للمباراة، لقد عاد جونز للتدريبات بشكل كامل، وتياغو بدأ التدريب مع الفريق ثم تعرض لانتكاسة صغيرة، لذلك يتعين علينا التباطؤ قليلاً".

وأكمل: "سيستغل تياغو فترة التوقف الدولية في العلاج وأنا متأكد تمامًا من أن ذلك يجب أن يكون كافياً له".

ويعاني كوناتي من مشكلة عضلية وغاب عن الفوز على نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع الحالي، بينما خضع لاعب الوسط البرازيلي تياغو لجراحة أعلى الفخذ قبل بداية الموسم وتعرض لانتكاسة في تعافيه.

وعن الصفقات المحتملة في اليوم الأخير من الميركاتو، قال كلوب: "لا يمكننا التحدث عن ذلك لأنه لم يحدث شيء بعد، إنه اليوم الأخير للانتقالات، لا أريد قتل حماسة الناس، أنت لا تعرف أبداً، لكنني مشغول اليوم بأشياء أخرى".

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ ريان خرافنبرخ حيث ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن لاعب الوسط الهولندي خضع للفحص الطبي في النادي اليوم.

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