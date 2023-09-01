تمسّك هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا، بتوجهه الرافض لتوجيه الدعوة إلى توماس مولر نجم بايرن ميونخ، الذي تواجد في قائمة المانشافت ببطولة كأس العالم 2022 الماضية، حيث مثّل أحد الأسماء ذات الخبرة في الفريق.

وبعد مواجهة كوستاريكا في ثالث وآخر جولات دور المجموعات، التي شهدت إقصاء المنتخب الألماني، لم يعد ابن الـ 33 عامًا إلى صفوف المانشافت، وغاب صاحب الـ 121 مباراة دولية عن المواجهات الودية الخمس التي خاضها المنتخب الألماني منذ ذلك الحين.

ويتحضر فليك لخوض مباراتين وديتين جديدتين خلال فترة التوقف الدولي المرتقبة، حيث سيلتقي مع اليابان وفرنسا يومي 9 و12 سبتمبر الجاري.

ومجدداً، لم يوجه الرجل الذي سبق له تولي الإدارة الفنية لبايرن ميونخ الدعوة إلى مولر، الذي تبدو حظوظه ضئيلةً في العودة مستقبلاً للعب الدولي.

ونقل موقع "فرانس 24" الإخباري عن فليك قوله، بأنه بحث عن اللاعبين الذي من شأنهم بث النشاط في المنتخب الألماني، مصرحاً: "الفريق هو النجم، وليس أي شخص في صفوفه".

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