أوقعت قرعة الدوري الأوروبي، فريق ويستهام (بطل دوري المؤتمر الأوروبي) في مجموعة متوسطة، فيما أوقعت القرعة ليفربول في مجموعة سهلة نسبياً.

وتواجد ويستهام في المجموعة الأولى التي ضمت معه كل من أوليمبياكوس اليوناني، وفرايبورغ الألماني، وباتشكا توبولا الصربي، فيما تواجد ليفربول في المجموعة الخامسة مع لاسك لينتس النمساوي، ويونيون سان خيلويزي البلجيكي، وتولوز الفرنسي.

وجاءت نتائج قرعة الدوري الأوروبي كاملة، كالتالي:

المجموعة الأولى: ويستهام الإنجليزي، أوليمبياكوس اليوناني، فرايبورغ الألماني، باتشكا توبولا الصربي.

المجموعة الثانية: أياكس الهولندي، مارسيليا الفرنسي، برايتون الإنجليزي، أيك أثينا اليوناني

المجموعة الثالثة: رينجرز الأسكتلندي، ريال بيتيس الإسباني، سبارتا براغ التشيكي، أريس ريماسول القبرصي

المجموعة الرابعة: أتالانتا الإيطالي، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، شتورم جراتس النمساوي، راكوف البولندي

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي، لاسك النمساوي، يونيون سان خيلويزي البلجيكي، تولوز الفرنسي

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني، رين الفرنسي، مكابي حيفا الإسرائيلي، باناثانايكوس اليوناني

المجموعة السابعة: روما الإيطالي، سلافيا براغ التشيكي، شريف تيراسبول المولدوفي، سيرفيت السويسري

المجموعة الثامنة: ليفركوزن الألماني، كاراباج الأذربيجاني، ومولده النرويجي، هكن السويدي

وتنطلق مباريات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي يوم 21 سبتمبر الجاري، علماً بان المباراة النهائية للبطولة ستقام 22 مايو 2024 في مدينة دبلن الأيرلندية.

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