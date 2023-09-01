يشهد مجال تكنولوجيا التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً مصحوباً بدرجة عالية من الابتكار وتركيز خاص من المبادرات الحكومية على تسخير التكنولوجيا لتعزيز نتائج التعليم، حيث سارعت دولة الإمارات في تنفيذ منظومة التعليم عن بعد على نطاق واسع فور انتشار جائحة (كوفيد19) وأتاحت للطلبة منصات تعليمية ذكية لتحقيق أفضل النتائج.





وتعمل التقنيات الرقمية، مثل تقنيات التلعيب والذكاء الاصطناعي، على الارتقاء بالتجربة التعليمية للمتعلمين والمعلمين على حدٍ سواء. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 26 مليار درهم (7 مليارات دولار) بحلول عام 2027، ما يشير إلى الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا في التعليم ونموها المتسارع.



وأصدرت ماتيفيك، منصة الرياضيات العالمية، قائمة بأبرز الرؤى المستخرجة من تحليل شامل للبيانات التي تم جمعها على منصة ماتيفيك. وكشفت النتائج عن جوانب مختلفة لتعليم الرياضيات، بما في ذلك الإنجازات والمجالات القابلة للتحسين، مع إبراز التأثير الكبير لأدوات ماتيفيك المتوفرة عبر الإنترنت على مشاركة الطلاب وأدائهم الأكاديمي.



وقال كريج شوتلاند، الرئيس التنفيذي لمنصة ماتيفيك: «تكشف هذه النتائج النقاب عن نقلة نوعية في تعليم الرياضيات وتؤكد الحاجة إلى تبني نهج تقدمي قائم على التكنولوجيا لسد فجوة الأداء بين الطلاب. توفر موارد التعليم الشاملة والأنشطة التفاعلية مساراً تفاعلياً قيّماً لتعليم الرياضيات، وتعتبر فرصة سانحة لتمكين الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتعزيز قدراتهم في الرياضيات في عالم رقمي متزايد. هذه البيانات شهادة على قوة منصات التعلم الإلكتروني المبتكرة مثل منصة ماتيفيك في تحويل المشهد التعليمي والارتقاء به».

أبرز بيانات منصة ماتيفيك



. مستوى عالٍ من مشاركة الطلاب: كان الطلاب وراء 60 % من إجمالي أنشطة الرياضيات التي تتم على المنصة، ما يتخطى المعدل العالمي البالغ 44 %. يعكس هذا شغف الطلاب بتعلم الرياضيات بشكل مستقل ويظهر فعالية منصات التعلم التفاعلية في تعزيز مشاركة الطلاب والتعلم الموجه والشخصي.

● تحسن في استيعاب المفاهيم المعقدة: حقق الطلاب تحسناً في نتائجهم يصل إلى 64 %، وأظهروا نمواً ملحوظاً في استيعاب المفاهيم المعقدة في الرياضيات. تجدر الإشارة هنا إلى أن الطلاب الأصغر سناً أحرزوا تقدماً كبيراً في تعلّم الأشكال الهندسية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، والكسور، والقيمة المكانية، بينما أحرز الطلاب الأكبر سناً تقدماً في المضلعات، والمجسمات، ومساحة السطح والحجم، والتمثيلات البيانية والإحصائية، والهندسة الإحداثية، والكسور، والنسب والتناسب.



● زيادة تبنى المعلمين للتكنولوجيا: تشير النتائج إلى أن معدل قيام المعلمين الذين يتبنون التكنولوجيا في المدارس الابتدائية في الإمارات العربية المتحدة يقومون بتعيين 71 نشاطاً في الرياضيات شهرياً، متجاوزين بذلك المتوسط العالمي البالغ 40 نشاطاً، ويوضح هذا إمكانيات المعلمين الحاصلين على التدريب المناسب للاستفادة من الأدوات المتوفرة أونلاين بشكل فعال داخل بيئة الفصل الدراسي.

● الوقت الذي يقضيه الطلاب في تعلم الرياضيات: بينما يقضي الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً وقتاً أقل في تعلم الرياضيات بنسبة 21 % مقارنة بالمتوسط العالمي، يمثل هذا التفاوت فرصة واعدة لسد الفجوة من خلال تبني الموارد الرقمية.

●تفاوت الأداء عبر المراحل التعليمية: يمكن مقارنة متوسط درجات طلاب الروضة إلى الصف الثاني (K-2) بالمتوسط العالمي، إن لم يكن أعلى منه. ومع ذلك، هناك مجال لمزيد من النمو، حيث يبدأ متوسط الدرجات في الانخفاض مع تقدم الطلاب في المراحل التعليمية.

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