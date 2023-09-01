مصر.. بيان رسمي ينفي تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة وذلك

بعض تداول بعض

المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط.



لا صحة لتجميد حركة الطيران



وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في فيس بوك

إنه في ضوء ما تم تداوله من

أنباء حول إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.



انتظام سير العمل والحركة الجوية

وأكدت وزارة الطيران

انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولي

بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار المطار في تسيير كافة

الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، وكذلك استقبال الطائرات التابعة لشركات الطيران المختلفة للتزود بالوقود.

معايير الأمان القياسية الدولية

وأوضحت أن مطار العاصمة الدولي يعد أحد أهم المطارات المصرية المطابقة لمعايير الأمان القياسية الدولية، حيث تم تزويد المطار بأحدث أنظمة الهبوط الآلي (ILS / DME)، مع تجهيز مبنى برامج المراقبة بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



ويقع مطار العاصمة الدولي بطريق القاهرة السويس جهة الشرق من مطار القاهرة، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة السويس والإسماعيلية، ويتكون من مبنى ركاب بمساحة 4000م٢، ومبنى ركاب رئيسي بسعة 300 راكب/ ساعة.

وناشدت الوزارة

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