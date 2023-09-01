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بريطانيا: ركاب القطارات يواجهون اضطرابات في السفر بسبب الإضرابات

9/1/2023 8:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه ركاب السكك الحديدية في المملكة المتحدة، المزيد من الاضطرابات في السفر اليوم الجمعة، بعد إضراب سائقي القطارات، وإعلان النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل عن إضراب آخر يوم غد السبت في نزاع طويل الأمد بشأن الأجور.


ونقلت صحيفة إيفينينغ ستاندرد البريطانية عن نقابة سائقي القطارات في المملكة المتحدة، أن إضراب اليوم الجمعة، سيستمر لمدة 24 ساعة وأدى إلى إلغاء 16 شركة للسكك الحديدية خدماتها، بمختلف أنحاء المملكة المتحدة، فيما قالت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية، إنه سيتم تشغيل أقل من نصف القطارات يوم غد السبت، وستخضع بعض الخدمات للإلغاء خلال إشعار قصير.


وتشهد بريطانيا إضرابات عمالية في قطاعات مختلفة كالصحة والطيران والنقل والبريد، احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع التضخم وللمطالبة برفع الرواتب.


بترا

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