

ونقلت صحيفة إيفينينغ ستاندرد البريطانية عن نقابة سائقي القطارات في المملكة المتحدة، أن إضراب اليوم الجمعة، سيستمر لمدة 24 ساعة وأدى إلى إلغاء 16 شركة للسكك الحديدية خدماتها، بمختلف أنحاء المملكة المتحدة، فيما قالت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية، إنه سيتم تشغيل أقل من نصف القطارات يوم غد السبت، وستخضع بعض الخدمات للإلغاء خلال إشعار قصير.



وتشهد بريطانيا إضرابات عمالية في قطاعات مختلفة كالصحة والطيران والنقل والبريد، احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع التضخم وللمطالبة برفع الرواتب.



بترا