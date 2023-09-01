جماهير شعبنا في طوباس تشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام
التاريخ
9/1/2023 8:10:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
طوباس/PNN-- شيّعت جماهير شعبنا في محافظة طوباس، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عبد الرحيم فايز غنام (36 عاما)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس صباحا.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى طوباس التركي الحكومي، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في طوباس، باتجاه بلدته عقابا حيث ألقيت نظرة الوداع عليه قبل مواراته الثرى.
MENAFN01092023000205011050ID1106995688
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.