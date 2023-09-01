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جماهير شعبنا في طوباس تشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام

9/1/2023 8:10:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN-- شيّعت جماهير شعبنا في محافظة طوباس، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عبد الرحيم فايز غنام (36 عاما)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس صباحا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى طوباس التركي الحكومي، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في طوباس، باتجاه بلدته عقابا حيث ألقيت نظرة الوداع عليه قبل مواراته الثرى.


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