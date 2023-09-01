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د.مصطفى البرغوثي: اجراءات العنصري بن غفير بتقييد زيارات الأسرى عمل حقير

9/1/2023 8:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / وصف د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
قرار وزير الأمن الإسرائيلي الإرهابي بن غفير بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريا إلى مرة كل شهرين بالإجراء العنصري الحقير والذي يمثل جزءا من حملة شرسة يشنها ضد الأسرى و الأسيرات.

وأكد البرغوثي أن اجراءات الحكومة الفاشية لن تكسر ارادة وصمود الأسرى و لكن العالم مطالب بالتوقف عن السكوت على الفاشية الإسرائيلية.

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