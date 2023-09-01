د.مصطفى البرغوثي: اجراءات العنصري بن غفير بتقييد زيارات الأسرى عمل حقير
التاريخ
9/1/2023 8:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / وصف د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
قرار وزير الأمن الإسرائيلي الإرهابي بن غفير بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريا إلى مرة كل شهرين بالإجراء العنصري الحقير والذي يمثل جزءا من حملة شرسة يشنها ضد الأسرى و الأسيرات.
وأكد البرغوثي أن اجراءات الحكومة الفاشية لن تكسر ارادة وصمود الأسرى و لكن العالم مطالب بالتوقف عن السكوت على الفاشية الإسرائيلية.
MENAFN01092023000205011050ID1106995687
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.