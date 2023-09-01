الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية برقة شرق رام الله

الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية برقة شرق رام الله
التاريخ
9/1/2023 8:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدخل قرية برقة، شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.
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