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الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية برقة شرق رام الله

9/1/2023 8:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدخل قرية برقة، شرق رام الله.


وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

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