كان النجم، ليونيل ميسي، من بين ثلاثة لاعبين محترفين في الدوري الأميركي لكرة القدم تم استدعاؤهم للمنتخب الأرجنتيني، أمس الخميس، للمشاركة في مباراتين بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

كما ضم المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، كلا من تياغو ألمادا لاعب أتلانتا يونايتد، وألان فيلاسكو لاعب دالاس، لخوض مباراتي الإكوادور وبوليفيا في أيلول/ سبتمبر الجاري.

انضم ميسي، البالغ من العمر 36 عاما، إلى إنتر ميامي في تموز/ يوليو الماضي، وسجل بالفعل 11 هدفا للنادي.

يواجه منتخب الأرجنتين، بطل العالم، نظيره الإكوادوري على أرضه في السابع من أيلول/ سبتمبر في بوينس آيريس قبل أن يلعب خارج أرضه مع بوليفيا في لاباز بعدها بخمسة أيام.