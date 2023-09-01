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روسيا تجري انتخابات مبكرة في الأراضي الأوكرانية المحتلة

9/1/2023 8:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN-بدأت روسيا تصويتا مبكرا في الانتخابات الإقليمية بالمناطق الأوكرانية المحتلة.

وقالت صحيفة روسيسكايا جازيتا الرسمية وسلطات الانتخابات المحلية، إن مراكز الاقتراع فتحت أمس الخميس، في منطقتي زابوريجيا ودونيتسك اللتين تسيطر عليهما روسيا في أوكرانيا نظرا لقربهما من خط الجبهة والمناطق التي يمكن أن يصعب الوصول إليها.

ويجمع أفراد لجنة الانتخابات الأصوات من المنازل في 375 قرية بالمنطقتين، ويهدفون إلى تغطية أكثر من 214 ألف شخص. وسوف يستمر التصويت حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلنت روسيا ضم المناطق الأوكرانية: دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، قبل عام رغم أنها لم تسيطر عليها بالكامل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومرر النواب الروس في أيار/مايو تدابير تجيز إجراء انتخابات بموجب الأحكام العرفية، فيما استعد الكرملين لإجراء انتخابات إقليمية ورئاسية من شأنها أن تمنح فلاديمير بوتين ولاية خامسة في 2024.

وسوف تجري منطقتا لوغانسك وخيرسون انتخابات للبرلمان المحلي والمكاتب المحلية اعتبارا من الأسبوع الجاري.

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