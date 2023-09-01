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اليابان شهدت فصل الصيف الأكثر حرا عام 2023

9/1/2023 8:10:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوكيو/PNN- سجلت اليابان بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس متوسط درجات حرارة هو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1898، على ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الجمعة.


وأوضحت الوكالة أنه خلال هذه الفترة "كان متوسط درجات حرارة الصيف في اليابان أعلى بفارق كبير في شمال البلاد وشرقها وغربها".


واضافت الوكالة في بيان "بلغ متوسط درجات الحرارة غير الاعتيادية في اليابان استنادا إلى ملاحظات في 15 موقعا مختلفا، +1,76 درجة مئوية وهو ما يتجاوز بكثير متوسط عام 2010 (+1,08 درجة مئوية) التي كانت الأعلى على الإطلاق" منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898.


في العديد من الأماكن في كافة أنحاء البلاد، لم تصل درجات الحرارة القصوى فحسب، بل أيضا درجات الحرارة الدنيا إلى أرقام قياسية، كما هي الحال في مدينة إيتويغاوا بوسط البلاد حيث وصلت درجة الحرارة الدنيا إلى 31,4 درجة مئوية في 10 آب/أغسطس، وهو أعلى مستوى في البلاد وفقا لوكالة الارصاد.


وجاء في البيان "مقارنة بالسنوات التي كان فيها متوسط درجات الحرارة في الصيف مرتفعا بشكل خاص (2010 و2013 و2018 و2022) زاد عدد الأيام شديدة الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من نهاية تموز/يوليو ليصبح الأعلى منذ عام 2010".

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