إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية

إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية
التاريخ
9/1/2023 8:10:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الضفة الغربية/PNN-أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.
في قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، التي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.
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