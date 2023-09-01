أشادت منظمة مكافحة الحرائق والأمن في الهند التي تعد الأكبر من نوعها في قارة آسيا ببرنامج جاهزية الدفاع المدني بدبي خلال مشاركة وفد الإدارة برئاسة اللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة مؤخرا في مؤتمر FSIE لمحترفي السلامة والإطفاء والأمن الذي عقد مؤخرًا بالهند، كما اشادت المنظمة الدولية بالدور الاستباقي والمتطور لهذا البرنامج.

وتمحورت مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي حول عرض برنامج جاهزية الدفاع المدني بدبي المخصص لحماية الأرواح والممتلكات وربطه ببرنامج الاستعداد البيئي، واستثمار التطور العلمي والتكنولوجي في المساهمة بخفض الانبعاثات الكربونية من حوادث الحريق، من خلال القدرات الاستباقية التي يقوم بها البرنامج في التنبؤ بإمكانية نشوب الحرائق وأخذ إجراءات استباقية لتفاديها مما ينعكس على تقليل حوادث الحرائق وتحقيق النجاح المنشود عالمياً بخفض الانبعاثات الكربونية من حوادث الحريق.



ويشكل برنامج جاهزية دبي خطوة مهمة في طريق تحقيق الإمارات هدفها لخفض الانبعاثات الحرارية بنسبة 40% عام 2030 وذلك في إطار سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يضع إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة العالم في مجال مكافحة الحرائق ويحقق ريادتها في مجال الاستدامة البيئية.

ورحبت المنظمة الدولية بفكرة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة لتحالف دولي بيئي تقود فيه العالم لخفض معدل الانبعاثات الخطرة من خلال استضافتها لقمة (28 COP) أكبر حدث دولي بمجال المناخ، كما أعلنت المنظمة عن مشاركتها في القمة ورغبتهم توقيع اتفاقية مع التحالف البيئي، الأمر الذي يبرز الدور القيادي الذي تقوم به دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة عالميا.

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