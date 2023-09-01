يستعد لتغيير ولائه مقابل السعر.. روما الفرصة الأخيرة لإحياء لوكاكو
التاريخ
9/1/2023 8:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
نوّهت وكالة الأنباء البلجيكية، بأهمية انتقال روميلو لوكاكو إلى صفوف روما الإيطالي، على سبيل الإعارة من تشيلسي.
ووضعت الوكالة عنواناً لتقريرها: "لماذا قد يمثل روما الفرصة الأخيرة للوكاكو لنيل المجد؟"
وأشارت وكالة الأنباء البلجيكية إلى أن شريحةً ملحوظةً من متابعي كرة القدم قد انقلبت ضد لوكاكو.
وأوضحت الوكالة بهذا الصدد: "يُنظر إلى لوكاكو على أنه لاعبٌ متلون، يستعد لتغيير ولائه للأندية مقابل السعر المناسب، فعلى الرغم من تصريحاته العلنية بأنه يريد البقاء في إنتر ميلان، وُجد لوكاكو في طور التفاوض مع يوفنتوس الغريم اللدود للنادي".
واسترسل المقال: "اعترض مشجعو يوفنتوس على الصفقة المحتملة بسبب تصريحات المهاجم السابقة بأنه لن يلتحق مطلقاً بناديهم، وتأكيداته في إيطاليا لن ألعب سوى لإنتر ميلان".
ولفتت الوكالة البلجيكية إلى عدم رغبة مشجعي تشيلسي أيضا في لوكاكو بسبب سلوكياته، حيث سبق له أن وجّه الانتقادات العلنية إلى تكتيكيات توماس توخيل، مديره الفني آنذاك في البلوز.
وشدد التقرير: "هذا الموسم سيكون لحظة الحسم بالنسبة للوكاكو، إذا أخفق في موسمه مع روما، فستبقى أمام الدولي البلجيكي خيارات قليلة باستثناء القبول باقتطاع نسبة كبيرة من راتبه، أو الرحيل إلى الدوري السعودي".
وأضافت الوكالة بأن النجاح في صفوف روما سوف يعني إعادة إحياء لوكاكو لمسيرته الكروية، والرد على المشككين فيه.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN01092023000110011019ID1106995628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.