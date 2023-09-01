نوّهت وكالة الأنباء البلجيكية، بأهمية انتقال روميلو لوكاكو إلى صفوف روما الإيطالي، على سبيل الإعارة من تشيلسي.

ووضعت الوكالة عنواناً لتقريرها: "لماذا قد يمثل روما الفرصة الأخيرة للوكاكو لنيل المجد؟"

وأشارت وكالة الأنباء البلجيكية إلى أن شريحةً ملحوظةً من متابعي كرة القدم قد انقلبت ضد لوكاكو.

وأوضحت الوكالة بهذا الصدد: "يُنظر إلى لوكاكو على أنه لاعبٌ متلون، يستعد لتغيير ولائه للأندية مقابل السعر المناسب، فعلى الرغم من تصريحاته العلنية بأنه يريد البقاء في إنتر ميلان، وُجد لوكاكو في طور التفاوض مع يوفنتوس الغريم اللدود للنادي".

واسترسل المقال: "اعترض مشجعو يوفنتوس على الصفقة المحتملة بسبب تصريحات المهاجم السابقة بأنه لن يلتحق مطلقاً بناديهم، وتأكيداته في إيطاليا لن ألعب سوى لإنتر ميلان".

ولفتت الوكالة البلجيكية إلى عدم رغبة مشجعي تشيلسي أيضا في لوكاكو بسبب سلوكياته، حيث سبق له أن وجّه الانتقادات العلنية إلى تكتيكيات توماس توخيل، مديره الفني آنذاك في البلوز.

وشدد التقرير: "هذا الموسم سيكون لحظة الحسم بالنسبة للوكاكو، إذا أخفق في موسمه مع روما، فستبقى أمام الدولي البلجيكي خيارات قليلة باستثناء القبول باقتطاع نسبة كبيرة من راتبه، أو الرحيل إلى الدوري السعودي".

وأضافت الوكالة بأن النجاح في صفوف روما سوف يعني إعادة إحياء لوكاكو لمسيرته الكروية، والرد على المشككين فيه.

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