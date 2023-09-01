مصر.. وفاة الممثل الطفل رابي أحمد ووالده في حادث سير

أعلن المخرج المصري تامر كرم، مساء الخميس، وفاة الطفل الممثل رابي أحمد ووالده في حادث سير.

ونشر كرم، صورة للطفل رابي، وكتب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعي وفاة الفنان الطفل الملاك البريء رابي أحمد ووالده أحمد المحترم اللذين توفاهما الله في حادث سير".

وكشف مصدر مقرب من أسرة الطفل رابي، أن الحادث وقع بطريق الضبعة، حيث كان بصحبة والده ووالدته لقضاء اجازة بمنطقة الساحل الشمالي، وتسبب الحادث في وفاته هو والده، وأصيبت الأم إصابات بالغة ونقلت إلى أحد المستشفيات وحالتها خطيرة.

وخطف الطفل رابي أحمد، أنظار الجمهور بعد مشاركته في بعض الأعمال المسرحية ومنها حكاية لعبة على مسرح جراند طيبة.

كما جسد شخصية سبونغ بوب في مسرحية توي استوري كما شارك في بعض الإعلانات.