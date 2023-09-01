اليافعي يقود مران الوحدات في غياب 16 لاعبا
التاريخ
9/1/2023 8:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- يقود العماني رشيد جابر اليافعي، غدًا السبت، أول تدريب له لفريق الوحدات، بعدما تم التعاقد معه رسميًا خلفًا للبوسني داركو.
وأعلن الوحدات أن تدريب الغد سيغيب عنه 16 لاعبًا، 7 منهم لانخراطهم في صفوف المنتخب الأول الذي يستعد للقاء منتخبي النرويج وأذربيجان وديًا، وهم: "عبد الله الفاخوري، وفراس شلباية، ويوسف أبو الجزر، ومحمود شوكت، وصالح راتب، ومحمد أبو رزق بوجبا، وأنس العوضات".
ويغيب 7 لاعبين آخرين لانخراطهم في معسكر المنتخب الأولمبي، والذي يتحضر للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد وهم: "مراد الفالوجي، ودانيال عفانة، وعرفات الحاج، وعامر جاموس، ومحمد كحلان، ومالك علان، ومهند أبو طه".
كذلك، يغيب عن التدريب المحترفين الإيفواري سيدرك هنري، الذي يقضي إجازة قصيرة في بلاده لإنجاز بعض الأمور الخاصة، فيما يغيب المحترف السوري خالد كردغلي لانضمامه إلى منتخب بلاده، للمشاركة في مواجهة الصين الودية.
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