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اليافعي يقود مران الوحدات في غياب 16 لاعبا

9/1/2023 8:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- يقود العماني رشيد جابر اليافعي، غدًا السبت، أول تدريب له لفريق الوحدات، بعدما تم التعاقد معه رسميًا خلفًا للبوسني داركو.

وأعلن الوحدات أن تدريب الغد سيغيب عنه 16 لاعبًا، 7 منهم لانخراطهم في صفوف المنتخب الأول الذي يستعد للقاء منتخبي النرويج وأذربيجان وديًا، وهم: "عبد الله الفاخوري، وفراس شلباية، ويوسف أبو الجزر، ومحمود شوكت، وصالح راتب، ومحمد أبو رزق بوجبا، وأنس العوضات".

ويغيب 7 لاعبين آخرين لانخراطهم في معسكر المنتخب الأولمبي، والذي يتحضر للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد وهم: "مراد الفالوجي، ودانيال عفانة، وعرفات الحاج، وعامر جاموس، ومحمد كحلان، ومالك علان، ومهند أبو طه".

كذلك، يغيب عن التدريب المحترفين الإيفواري سيدرك هنري، الذي يقضي إجازة قصيرة في بلاده لإنجاز بعض الأمور الخاصة، فيما يغيب المحترف السوري خالد كردغلي لانضمامه إلى منتخب بلاده، للمشاركة في مواجهة الصين الودية.

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