5 إصابات بتصادم 5 مركبات في العقبة

5 إصابات بتصادم 5 مركبات في العقبة
التاريخ
9/1/2023 7:20:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
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أصيب 5 أشخاص إثر حادث سير بين 5 مركبات ليل الخميس / الجمعة
في محافظة العقبة
وتواجدت الأجهزة الأمنية في مكان الحادث وعملت على اعادة فتح الطريق، فيما تولت فرق
الدفاع المدني إسعاف المصابين الى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة ووصفت حالتهم بالمتوسطة.
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