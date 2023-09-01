Saturday, 02 September 2023 03:18 GMT

5 إصابات بتصادم 5 مركبات في العقبة

9/1/2023 7:20:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
-
أصيب 5 أشخاص إثر حادث سير بين 5 مركبات ليل الخميس / الجمعة
في محافظة العقبة

وتواجدت الأجهزة الأمنية في مكان الحادث وعملت على اعادة فتح الطريق، فيما تولت فرق
الدفاع المدني إسعاف المصابين الى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

MENAFN01092023000151011027ID1106995566

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث