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النفط يرتفع وسط شح الإمدادات.. وبرنت يحوم عند 88 دولاراً

9/1/2023 7:20:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حوم خام القياس العالمي برنت فوق 87 دولاراً للبرميل فيما تتجه أسعار الخام لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مدعومة بتوقعات بنقص الإمدادات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى أكتوبر، ما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ لدعم الأسعار.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض صادرات النفط.

وارتفع سعر خام برنت حوالي ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة بالمئة.

وخلال التداولات صعد برنت 98 سنتاً أو نحو 1.1 بالمئة إلى 87.81 دولاراً للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتاً، أو ما يعادل أيضاً 1.1 بالمئة، إلى 84.58 دولاراً للبرميل.

وقال البنك الوطني الأسترالي في مذكرة للعملاء «ما زلنا نتوقع تمديد التخفيضات، إذ إن ارتفاع الأسعار عن 90 دولاراً للبرميل (على أساس مستدام) مطلوب لجذب إمدادات أوبك إلى السوق مجدداً، وكذلك لتحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة نشاط التنقيب».

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