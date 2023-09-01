رئيس مجموعة هايسنس يستعرض النظام التقني للمجموعة في معرض إيفا برلين
التاريخ
9/1/2023 7:16:14 AM
(MENAFN- EIN Presswire)
هايسنس تستعرض مجموعة من منتجاتها وسيناريوهات استخدامها في جناحها تحت شعار انطلق نحو التكنولوجيا وما وراءها
فيشر يو رئيس مجموعة هايسنس القابضة المحدودة
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 1, 2023/EINPresswire/ -- أعلنت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن مشاركة فيشر يو، رئيس مجموعة هايسنس القابضة المحدودة، بكلمة رئيسية حول موضوع مستقبل التكنولوجيا القائم على سيناريوهات الاستخدام خلال فعاليات معرض إيفا برلين 2023. وأكد فيشر يو على التزام الشركة بنهجها القائم على سيناريوهات الاستخدام فيما يتعلق بابتكاراتها وتركيزها على النمو عالي الجودة على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى إعلان هايسنس شريكاً رسمياً لبطولة أمم أوروبا 2024TM للمرة الثالثة على التوالي.
وحققت هايسنس نجاحاً لافتاً في توسعها العالمي، حيث تنشط الشركة اليوم في أكثر من 160 دولة بعد أن أصبحت ثاني أضخم شركة لتصنيع أجهزة التلفزيون على مستوى العالم في عام 2022. ونجحت هايسنس في تأسيس نظام تقني قوي تحت مسمى "شاشات وأنظمة تشغيل ومنصات" بالاستفادة من الشاشات للربط بين الشبكات المتكاملة والخدمات السحابية وتقديم خدمات مخصصة بالاعتماد على المنهجيات القائمة على سيناريوهات الاستخدام. وتعتزم الشركة توسيع الانتشار العالمي لشاشاتها وتحسين نظام تشغيل فيدا ومنصة كونيكت لايف، فضلاً عن الارتقاء بسوية خدماتها المخصصة وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.
رسم ملامح مستقبل تقني يتمحور حول احتياجات العملاء
تستعرض هايسنس في معرض إيفا برلين 2023 مجموعتها الأساسية من الأجهزة المنزلية وتقنياتها المبتكرة للمعيشة المتصلة تحت شعار "انطلق نحو التكنولوجيا وما وراءها"، والتي تتضمن أحدث منتجاتها وآخر التطورات في محفظتها، بما فيها تلفزيونات UX وU8 والتلفزيونات الليزرية وسلسلة برادات بيور فلات المزودة بشاشات ذكية كبيرة الحجم والمنتجات الخاصة بالمطبخ وغسالات الصحون وغسالات الملابس.
كما تخطط الشركة لاستعراض مزايا تقنياتها المبتكرة ومنتجاتها المتميزة وسهولة استخدامها وأهميتها في مساعدة المستهلكين على تحسين حياتهم اليومية، من خلال التركيز على التقنيات الحديثة والتصاميم الفريدة التي تتضمن مجموعات وسيناريوهات متنوعة لأساليب الحياة، بما يشمل منطقة تجربة الألعاب المعتمدة على تلفزيون U7، ومعرض فني يستخدم تلفزيون مزود بإطار مميز لإضفاء لمسة فنية إلى المنزل. كما يحتضن جناح هايسنس في المعرض الكأس الخاص ببطولة أمم أوروبا 2024، في ضوء إعلانه عن رعاية البطولة.
ويشهد المعرض تقديم تقنيات هايسنس بما في ذلك منتجات كونيكت لايف وفيدا، التي تضمن جودة صورة مميزة. وتفتح شاشة ULED X آفاقاً غير مسبوقة في جودة الصورة بفضل تقنياتها المميزة، مثل نظام Hi-Light، ومعالج Hi-View Engine X، ومكونات شاشة أوبسيديان سكرين المتطورة. ويوفر نظام فيدا تجربة بث محتوى غير مسبوقة، ويقدم قيمة ومزايا فريدة مع أجهزة فعالة من حيث التكلفة. وتركز كونيكت لايف على تلبية احتياجات المستخدمين المتعلقة بالصحة والراحة وترشيد استهلاك الطاقة، حيث تمنحهم مجموعة واسعة من السيناريوهات والخدمات، بما يشمل المطابخ الذكية والطاقة الذكية والخدمات الذكية وحلول تنقية الهواء الذكية وخدمة الصيانة والرعاية الذكية. ونجحت هايسنس في تطوير الجيل الأحدث من محرك الليزر الرقمي بالاعتماد على تقنياتها الخاصة، مما يتيح التحكم بدقة الضوء على مستوى النانو، ويوفر مجموعة واسعة من الألوان فضلاً عن دقة فائقة في ميزة استعادة الألوان.
الوصول إلى جناح هايسنس في إيفا برلين 2023
يسر هايسنس استعراض مساهمتها في رسم ملامح مستقبل نمط المعيشة المنزلية والترفيه وغيرها من خلال الابتكار. وتدعو الشركة الجميع لزيارة جناحها في معرض إيفا برلين 2023.
ويُقام المعرض في ميسي برلين، شارع ميسيدام 22، برلين 14055، ألمانيا، ويستقبل زواره من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، من 1 إلى 5 سبتمبر 2023، ويتيح لهم زيارة جناح هايسنس في القاعة 23 أ.
Pragati Malik
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