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وفاة الشاعر العربي الكبير كريم العراقي

9/1/2023 7:11:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ابو ظبي/PNN-توفي الشاعر العربي الكبير ومؤلف المسرحيات كريم العراقي، فجر الجمعة، في مستشفى "كليفلاند" في أبو ظبي، عن عمر يناهز 68 عاماً، إثر معاناته من مضاعفات إصابته بمرض السرطان، وفقاً لما أعلنه شقيقه الشاعر والمؤلف المسرحي رحيم العراقي.

ونعى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية، عارف الساعدي، الشاعر كريم العراقي على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان الشاعر كريم العراقي زار فلسطين في أواخر عام 2019، وشارك في حفل تكريم شخصية العام 2019 التي تنظمها مؤسسة سيدة الأرض.

وكريم العراقي المولود في 18 فبراير 1955، بمنطقة الشاكرية كرادة مريم بالعاصمة بغداد، شاعر معروف له عشرات المؤلفات والأعمال الأدبية، ومن بينها الشعر الشعبي والأغنيات والمسرحيات.

كما أنه حاصل على جائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لـ"أفضل أغنية إنسانية"، وذلك عن قصيدة "تذكر" التي شدا بها الفنان العراقي، كاظم الساهر.

وأصيب العراقي بمرض السرطان منذ أكثر من عام، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية وتلقى جرعات من العلاج الكيماوي، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

واشتهرت أشعار كريم العراقي بشكل كبير، بسبب تعاونه مع كبار النجوم، مثل: كاظم الساهر، وأصالة نصري، وصابر الرباعي، وماجد المهندس، وعاصي الحلاني.

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