استنفار الأسرى داخل السجون رداً على قرارات بن غفير

وقالت الهيئة في بيان ان الأسرى في حالة من الاستنفار في السجون عقب أعلان الوزير الفاشي بن غفير بالمساس بحق الأسرى بالزيارة، عبر تقليصها لمرة واحدة فقط كل شهرين بدلا من مرة واحدة شهريا.

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