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استنفار الأسرى داخل السجون رداً على قرارات بن غفير

9/1/2023 7:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-صرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادري الأسير ، اليوم الجمعة، ان الحركة الأسيرة ممثلة بكافة الفصائل في سجون الاحتلال بدأت حوارات مكثفة منذ صباح اليوم، لبلورة موقف جماعي موحد لمواجهة قرار الوزير الفاشي بن غفير.


وقالت الهيئة في بيان ان الأسرى في حالة من الاستنفار في السجون عقب أعلان الوزير الفاشي بن غفير بالمساس بحق الأسرى بالزيارة، عبر تقليصها لمرة واحدة فقط كل شهرين بدلا من مرة واحدة شهريا.

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