استنفار الأسرى داخل السجون رداً على قرارات بن غفير

استنفار الأسرى داخل السجون رداً على قرارات بن غفير
التاريخ
9/1/2023 7:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN-صرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادري الأسير ، اليوم الجمعة، ان الحركة الأسيرة ممثلة بكافة الفصائل في سجون الاحتلال بدأت حوارات مكثفة منذ صباح اليوم، لبلورة موقف جماعي موحد لمواجهة قرار الوزير الفاشي بن غفير.
وقالت الهيئة في بيان ان الأسرى في حالة من الاستنفار في السجون عقب أعلان الوزير الفاشي بن غفير بالمساس بحق الأسرى بالزيارة، عبر تقليصها لمرة واحدة فقط كل شهرين بدلا من مرة واحدة شهريا.
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