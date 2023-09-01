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باريس تؤكد مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر

9/1/2023 7:11:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN-أكدت فرنسا الجمعة وفاة فرنسي و”احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا”، بعدما أفادت تقارير صحافية مغربية الخميس، عن مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى وفاة مواطن واحد، من غير أن توضح ظروف وفاته، وأوردت في بيان أن“مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل”.

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