باريس تؤكد مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر

باريس تؤكد مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر
التاريخ
9/1/2023 7:11:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
باريس/PNN-أكدت فرنسا الجمعة وفاة فرنسي و”احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا”، بعدما أفادت تقارير صحافية مغربية الخميس، عن مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى وفاة مواطن واحد، من غير أن توضح ظروف وفاته، وأوردت في بيان أن“مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل”.
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