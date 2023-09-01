وذكر خبراء في الأرصاد الجوية بأن ثلاثة أعاصير مدارية تشكلت في شمال غرب المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي، حيث تم بالفعل تصنيف ساولا وهايكوي بأنهما إعصاران، بينما لا يزال كيروجي، وهو الأبعد عن الأرض، مصنفا بأنه عاصفة مدارية.

وتصاحب الإعصار ساولا رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة ويتجه صوب ساحل إقليم قوانغدونغ، الذي يضم هونغ كونغ، في شرق البلاد.

وأكدت السلطات الصينية الخميس، إن ساولا قد يكون من بين أقوى خمسة أعاصير تضرب الإقليم منذ 1949، في أعلى تحذير لها من الأعاصير.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن ساولا قد يصل إلى اليابسة، مساء اليوم الجمعة، أو صباح غد السبت، كإعصار شديد على طول الساحل من هويدونغ إلى تايشان في قوانغدونغ، فيما أبقى المركز على أعلى تحذير باللون الأحمر من الإعصار. وتقع هونغ كونغ وماكاو المجاورة في وسط هذا الخط الساحلي.

وأفاد مرصد هونغ كونغ أن الأحوال الجوية قد تتدهور بسرعة مع وصول الإعصار إلى اليابسة، مضيفا أنه سيدرس الحاجة إلى إصدار إشارات تحذيرية أعلى من الأعاصير في وقت لاحق من اليوم، فيما قالت الحكومة إن جميع المدارس ستُغلق اليوم رغم أنه أول أيام الدراسة بالنسبة لكثيرين.

كما أغلقت مدينتا شنتشن وقوانغتشو مدارس، وذهبت شنتشن إلى أبعد من ذلك بوقف العمل والأنشطة والأسواق المالية اعتبارا من بعد ظهر اليوم.

وتوقع مرصد هونغ كونغ هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، ومن المتوقع أن "يرتفع منسوب المياه في المدينة بشكل ملحوظ" حتى الغد مع احتمال حدوث فيضانات خطيرة.