إلغاء مئات الرحلات الجوية في هونغ كونغ مع اقتراب اعصار ساولا
التاريخ
9/1/2023 7:11:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
هونكونغ/PNN- ألغت السلطات مئات الرحلات الجوية في إقليم“قوانغدونغ” الصيني وفي هونغ كونغ مع اقتراب إعصار“ساولا”، الذي تتجاوز سرعة الرياح المصاحبة له 200 كيلومتر في الساعة، من البر الرئيسي اليوم الجمعة، واضطرت إلى رفع مستوى التحذير من العواصف القوية وإغلاق أنشطة ومدارس وأسواق مالية.
وذكر خبراء في الأرصاد الجوية بأن ثلاثة أعاصير مدارية تشكلت في شمال غرب المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي، حيث تم بالفعل تصنيف ساولا وهايكوي بأنهما إعصاران، بينما لا يزال كيروجي، وهو الأبعد عن الأرض، مصنفا بأنه عاصفة مدارية.
وتصاحب الإعصار ساولا رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة ويتجه صوب ساحل إقليم قوانغدونغ، الذي يضم هونغ كونغ، في شرق البلاد.
وأكدت السلطات الصينية الخميس، إن ساولا قد يكون من بين أقوى خمسة أعاصير تضرب الإقليم منذ 1949، في أعلى تحذير لها من الأعاصير.
وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن ساولا قد يصل إلى اليابسة، مساء اليوم الجمعة، أو صباح غد السبت، كإعصار شديد على طول الساحل من هويدونغ إلى تايشان في قوانغدونغ، فيما أبقى المركز على أعلى تحذير باللون الأحمر من الإعصار. وتقع هونغ كونغ وماكاو المجاورة في وسط هذا الخط الساحلي.
وأفاد مرصد هونغ كونغ أن الأحوال الجوية قد تتدهور بسرعة مع وصول الإعصار إلى اليابسة، مضيفا أنه سيدرس الحاجة إلى إصدار إشارات تحذيرية أعلى من الأعاصير في وقت لاحق من اليوم، فيما قالت الحكومة إن جميع المدارس ستُغلق اليوم رغم أنه أول أيام الدراسة بالنسبة لكثيرين.
كما أغلقت مدينتا شنتشن وقوانغتشو مدارس، وذهبت شنتشن إلى أبعد من ذلك بوقف العمل والأنشطة والأسواق المالية اعتبارا من بعد ظهر اليوم.
وتوقع مرصد هونغ كونغ هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، ومن المتوقع أن "يرتفع منسوب المياه في المدينة بشكل ملحوظ" حتى الغد مع احتمال حدوث فيضانات خطيرة.
MENAFN01092023000205011050ID1106995507
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.