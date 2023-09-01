إغلاق أربع منشآت في الرصيفة



جاء ذلك خلال الجولة التي نفذتها اللجنة مساء أمس الخميس، برئاسة مساعد المتصرف أحمد القلاب وعضوية مندوبين من بلدية الرصيفة وشرطة الأحداث ومديرية التنمية الاجتماعية.



وقال القلاب، إن اللجنة اهتمت بموضوع تدخين الأحداث بجميع أنواعه، مبيناً أن تلك الإجراءات تراوحت بين تقديم التوعية والإرشاد سواء للأحداث وذويهم أو لأصحاب المحال، مشيرا إلى أن اللجنة أغلقت أربع منشآت غير مرخصة أو مخالفة لشروط وتعليمات الترخيص.



ونوه إلى أن لجنة سلوك الأحداث، مستمرة بتنفيذ جولاتها وفي جميع أنحاء اللواء لمحاربة ظاهرة تدخين الأحداث.



من جهته، أكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، تسخير بلدية الرصيفة كافة إمكانياتها لخدمة أبناء اللواء، وخاصة فئة الشباب والأحداث، مشيراً إلى أن مسؤولية الحفاظ على صحتهم، هي من أولويات البلدية.