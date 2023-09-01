استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال طوباس



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشاب عبد الرحيم فايز غنّام (36 عاما) استشهد عقب إصابته برصاص الاحتلال الحي في رأسه.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة عقابا وأصابت أربعة شبان، اثنان منهم بالرصاص الحي، استشهد أحدهما وهو عبد الرحيم غنام، وأصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لتدمير منزل المواطن عبد الرازق قاسم محمد أبو عرة (51 عاما) واعتقاله ونجله بكر (30 عاما) والشاب محمد وليد أحمد أبو عرة (40 عاما).



بترا