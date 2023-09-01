تخطط مطارات دبي لعمليات تطوير وتحديث في المطار تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية بقيمة تتراوح بين 6 – 10 مليارات درهم.

وقال بول غريفث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي في تصريح صحافي: «تخطط مطارات دبي لإجراء تجديدات بقيمة 6 مليارات درهم إلى 10 مليارات درهم في مطار دبي الدولي، يتضمن ذلك إجراء تحسينات على مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة لتوسيع طاقة المطار الاستيعابية وتحسين تجربة السفر لضيوف المطار».

وأضاف: «ستعمل هذه الخطط على زيادة سعة المطار على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة حتى يصل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم إلى أقصى طاقته الاستيعابية. وبعد ذلك، ستتوسع العمليات إلى المركز الثاني في دبي – مطار دبي ورلد سنترال (DWC).

في حين أن مطار دبي الدولي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 118-120 مليون مسافر، فإن مطار دبي ورلد سنترال يتعامل حالياً مع ما يقرب من 26.5 مليون مسافر، مع إمكانية استيعاب 240 مليوناً بعد استكمال المرحلة الثانية من توسعة المطار».

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