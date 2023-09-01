احتاجت التونسية أنس جابر التي تعاني من وعكة صحية إلى 3 مجموعات للفوز على نوسكوفا (41)، بنتيجة 7-6 (9-7) و4-6 و6-3، للتأهل إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتخطت أنس جابر التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا، بعد مباراة مثيرة حسمتها التونسية لصالحها بمجموعتين لمجموعة واحدة.

وتعتبر هذه هي المباراة الثانية توالياً التي تعاني خلالها أنس جابر لحسمها لصالحها، بعدما تغلبت بصعوبة على الكولومبية كاميلا أوسوريو 7-5 و7-6 (7-4) في الدور الأول.

وقالت أنس جابر: "لقد كنت مريضة منذ الخميس الماضي، أتناول الكثير من الأدوية وأبذل قصارى جهدي للتعافي".

وتواجه جابر في مسعاها لبلوغ ثمن النهائي تشيكية أخرى هي ماري بوزكوفا (31).

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