رسمياً.. جوردي ألبا يعتزل اللعب الدولي مع إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، اعتزال الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا، للعب الدولي.

وكان لاعب برشلونة السابق، قائداً لمنتخب إسبانيا الذي ظفر بدوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي.

وشارك ألبا للمرة الأولى مع إسبانيا عام 2011، ولعب 92 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالها 9 أهداف.

وأحرز جوردي ألبا، هدفاً لإسبانيا في الفوز على إيطاليا بنهائي كأس أوروبا 2012، ما ساعد لاروخا على الاحتفاظ باللقب.

وكتب الاتحاد الإسباني في بيانه: "من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لدينا امتنان أبدي لهذا المسار الرائع، شكراً لك جوردي".

ولدى إسبانيا بدائل عدّة للاستعانة بها في مركز الظهير الأيسر، من بينها لاعب برشلونة أليخاندرو بالدي، الذي أخذ مكان ألبا على مستوى النادي.

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