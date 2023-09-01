رسمياً.. جوردي ألبا يعتزل اللعب الدولي مع إسبانيا

رسمياً.. جوردي ألبا يعتزل اللعب الدولي مع إسبانيا
التاريخ
9/1/2023 7:10:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، اعتزال الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا، للعب الدولي.
وكان لاعب برشلونة السابق، قائداً لمنتخب إسبانيا الذي ظفر بدوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي.
وشارك ألبا للمرة الأولى مع إسبانيا عام 2011، ولعب 92 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالها 9 أهداف.
وأحرز جوردي ألبا، هدفاً لإسبانيا في الفوز على إيطاليا بنهائي كأس أوروبا 2012، ما ساعد لاروخا على الاحتفاظ باللقب.
وكتب الاتحاد الإسباني في بيانه: "من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لدينا امتنان أبدي لهذا المسار الرائع، شكراً لك جوردي".
ولدى إسبانيا بدائل عدّة للاستعانة بها في مركز الظهير الأيسر، من بينها لاعب برشلونة أليخاندرو بالدي، الذي أخذ مكان ألبا على مستوى النادي.
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