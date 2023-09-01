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الكشف عن 3 طرازات لسيارات «إكسيد» في دبي

9/1/2023 7:10:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «إكسيد» EXEED، للسيارات والتي تمثلها في دولة الإمارات «إيه جي أوتو» التابعة لشركة الغرير للاستثمار، عن دخولها رسمياً سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال فعالية أقيمت يوم 30 أغسطس في فندق أرماني برج خليفة.

وشهدت فعالية الإطلاق الكشف عن طراز RX إلى جانب ثلاثة طرازات أخرى، وهي VX وTXL وLX، لتنضم إلى مجموعة سيارات EXEED عالية الكفاءة، مما يعكس التزام الشركة بدفع عجلة الابتكار والجودة. ويجمع طراز RX بين الأداء والأناقة، ليرسي معايير جديدة لهذا القطاع.

ويجسّد طراز RX الجديد حرص EXEED على تحقيق التميّز في صناعة السيارات، حيث يتألق بتصميم ملفت للواجهة الأمامية التي تتوسّطها شبكة بدون إطارات مع أضواء على شكل حرف X وأشرطة ضوئية من نوع «ليد» على شكل الحرف اليونانيΣ، ونظام إضاءة ذكي يتفاعل مع الموسيقى في السيارة.

ويتميز طراز RX بنظام توجيه عالي الكفاءة، ومستويات فخامة استثنائية توفّرها مجموعة من العناصر التي تشتمل على نظام التعليق المتناسب، وعجلات مقاس 20 بوصة مع الحد الأدنى من مقاومة الرياح، والتصاميم المبتكرة مثل الجناح الخلفي المستوحى من Warcraft. كما تتماشى فلسفة التصميم مع شعار الشركة «Born for More» (ولدت للمزيد)، حيث تقدّم مزيجاً من التصاميم الحديثة والميزات المتطورة.

ويشهد قطاع السيارات عالية الكفاءة في دولة الإمارات ازدهاراً متواصلاً، مدفوعاً بعوامل عدّة تتمثّل بالعدد المتزايد لأصحاب رؤوس الأموال والاقتصاد القوي، والبنية التحتية المتقدمة، والإجراءات المرنة لتملُّك السيارات، والتركيز على الرفاهية والسياحة. وأتاحت هذه العوامل للسيارات الصينية تعزيز حضورها في السوق.

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