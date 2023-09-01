استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، مع معادلة الدعم الذي قدمته أسهم شركات الطاقة والتعدين لأثر الضغوط من أداء ضعيف لسهمي أوروبيس الألمانية لإنتاج النحاس بعد تحذير بشأن الأرباح، وفولكسفاجن إثر خفض لتوصية السهم.

وخلال التداولات، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 457.9 نقطة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.2% مع هبوط سهم أوروبيس 18% بعد أن قالت أكبر شركة لإنتاج النحاس في أوروبا إنها لن تحقق الأرباح التي توقعتها للعام بأكمله.

لكن أسهم قطاع التعدين ارتفعت 0.7% بعد رصد زيادة في معظم أسعار المعادن الأساسية.

وزادت أسهم قطاع النفط والغاز 1.6% مع صعود أسعار الخام بسبب شح الإمدادات والتوقعات بأن يمدد تحالف أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

وتراجع سهم فولكسفاجن 2.5% بعد أن خفض بنك يو.بي.إس توصياته لسهم شركة صناعة السيارات الألمانية إلى «بيع» من «محايد».

اليابان

أنهى المؤشر توبكس الياباني التعاملات عند أعلى مستوى في 33 عاماً، إذ حقق مكاسب كبيرة مع سعي المستثمرين لاقتناص صفقات رابحة واقتناء أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، في حين قاد المكاسب سهم مجموعة سوني وأسهم القطاع المالي.

وصعد توبكس 0.76% إلى 2349.75 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يوليو 1990.

وتقدم المؤشر 3.7% خلال الأسبوع، وهي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر 2022.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.28% إلى 32710.62 نقاط، وسجل مكسباً أسبوعياً 3.44%.

كان نيكي قد سجل في يونيو أعلى مستوى له منذ 33 عاماً بدعم طلب قوي من المستثمرين الأجانب على الأسهم ذات الثقل، لكنهم توقفوا عن الشراء في الآونة الأخيرة، إذ أظهرت بيانات نزوح تدفقات أجنبية من الأسهم اليابانية لأسبوعين متتاليين.

وقفز سهم مجموعة سوني لصناعة الألعاب والمعدات الصوتية 3.21% ليقدم أكبر دعم للمؤشر توبكس، تلاه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، الذي ارتفع 1.7%.

وجاء هذا الارتفاع في أعقاب انتعاش نيكاي من أدنى مستوى له في شهرين الذي سجله في منتصف أغسطس.

وتقدمت جميع المؤشرات القطاعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء واحد، وكان في صدارتها مؤشر أسهم شركات استكشاف الطاقة، الذي ارتفع 3.2%.

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