الاستخبارات البريطانية: موسكو تعزز الدفاعات عند جسر القرم



أكد خبراء الاستخبارات البريطانية اليوم الجمعة، أن موسكو تقوم بتعزيز التدابير الدفاعية حول الجسر الإستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم

وذلك في مواجهة الهجمات الأخيرة.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها اليومي عن الحرب في أوكرانيا بأن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن موسكو نصبت حاجزا من السفن المغمورة جزئيا كخط دفاع ضد هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وكتبت وزارة الدفاع عبر منصة "إكس" (توتير سابقا) أن القوات الروسية "تستعين بمجموعة من الدفاعات مثل مولدات الدخان والحواجز المقامة تحت المياه، إلى جانب تدابير دفاعية نشطة مثل أنظمة الدفاع الجوي، لتعزيز مراقبة معابر المياه وتقليل حجم الأضرار من الهجمات المستقبلية".

وأضافت: "يشمل هذا العديد من السفن التي تبعد مسافة 160 مترا عن بعضها، عند الطرف الجنوبي من الجسر".

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