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رئيس مجموعة هايسنس يستعرض النظام التقني للمجموعة في معرض إيفا برلين

9/1/2023 6:46:13 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

رئيس مجموعة هايسنس يستعرض النظام التقني للمجموعة في معرض إيفا برلين

فيشر يو، رئيس مجموعة هايسنس القابضة المحدودة

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 1, 2023/EINPresswire/ -- أعلنت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن مشاركة فيشر يو، رئيس مجموعة هايسنس القابضة المحدودة، بكلمة رئيسية حول موضوع مستقبل التكنولوجيا القائم على سيناريوهات الاستخدام خلال فعاليات معرض إيفا برلين 2023. وأكد فيشر يو على التزام الشركة بنهجها القائم على سيناريوهات الاستخدام فيما يتعلق بابتكاراتها وتركيزها على النمو عالي الجودة على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى إعلان هايسنس شريكاً رسمياً لبطولة أمم أوروبا 2024TM للمرة الثالثة على التوالي.

وحققت هايسنس نجاحاً لافتاً في توسعها العالمي، حيث تنشط الشركة اليوم في أكثر من 160 دولة بعد أن أصبحت ثاني أضخم شركة لتصنيع أجهزة التلفزيون على مستوى العالم في عام 2022. ونجحت هايسنس في تأسيس نظام تقني قوي تحت مسمى "شاشات وأنظمة تشغيل ومنصات" بالاستفادة من الشاشات للربط بين الشبكات المتكاملة والخدمات السحابية وتقديم خدمات مخصصة بالاعتماد على المنهجيات القائمة على سيناريوهات الاستخدام. وتعتزم الشركة توسيع الانتشار العالمي لشاشاتها وتحسين نظام تشغيل فيدا ومنصة كونيكت لايف، فضلاً عن الارتقاء بسوية خدماتها المخصصة وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

رسم ملامح مستقبل تقني يتمحور حول احتياجات العملاء

تستعرض هايسنس في معرض إيفا برلين 2023 مجموعتها الأساسية من الأجهزة المنزلية وتقنياتها المبتكرة للمعيشة المتصلة تحت شعار "انطلق نحو التكنولوجيا وما وراءها"، والتي تتضمن أحدث منتجاتها وآخر التطورات في محفظتها، بما فيها تلفزيونات UX وU8 والتلفزيونات الليزرية وسلسلة برادات بيور فلات المزودة بشاشات ذكية كبيرة الحجم والمنتجات الخاصة بالمطبخ وغسالات الصحون وغسالات الملابس.

كما تخطط الشركة لاستعراض مزايا تقنياتها المبتكرة ومنتجاتها المتميزة وسهولة استخدامها وأهميتها في مساعدة المستهلكين على تحسين حياتهم اليومية، من خلال التركيز على التقنيات الحديثة والتصاميم الفريدة التي تتضمن مجموعات وسيناريوهات متنوعة لأساليب الحياة، بما يشمل منطقة تجربة الألعاب المعتمدة على تلفزيون U7، ومعرض فني يستخدم تلفزيون مزود بإطار مميز لإضفاء لمسة فنية إلى المنزل. كما يحتضن جناح هايسنس في المعرض الكأس الخاص ببطولة أمم أوروبا 2024، في ضوء إعلانه عن رعاية البطولة.

ويشهد المعرض تقديم تقنيات هايسنس بما في ذلك منتجات كونيكت لايف وفيدا، التي تضمن جودة صورة مميزة. وتفتح شاشة ULED X آفاقاً غير مسبوقة في جودة الصورة بفضل تقنياتها المميزة، مثل نظام Hi-Light، ومعالج Hi-View Engine X، ومكونات شاشة أوبسيديان سكرين المتطورة. ويوفر نظام فيدا تجربة بث محتوى غير مسبوقة، ويقدم قيمة ومزايا فريدة مع أجهزة فعالة من حيث التكلفة. وتركز كونيكت لايف على تلبية احتياجات المستخدمين المتعلقة بالصحة والراحة وترشيد استهلاك الطاقة، حيث تمنحهم مجموعة واسعة من السيناريوهات والخدمات، بما يشمل المطابخ الذكية والطاقة الذكية والخدمات الذكية وحلول تنقية الهواء الذكية وخدمة الصيانة والرعاية الذكية. ونجحت هايسنس في تطوير الجيل الأحدث من محرك الليزر الرقمي بالاعتماد على تقنياتها الخاصة، مما يتيح التحكم بدقة الضوء على مستوى النانو، ويوفر مجموعة واسعة من الألوان فضلاً عن دقة فائقة في ميزة استعادة الألوان.

الوصول إلى جناح هايسنس في إيفا برلين 2023

يسر هايسنس استعراض مساهمتها في رسم ملامح مستقبل نمط المعيشة المنزلية والترفيه وغيرها من خلال الابتكار. وتدعو الشركة الجميع لزيارة جناحها في معرض إيفا برلين 2023.

ويُقام المعرض في ميسي برلين، شارع ميسيدام 22، برلين 14055، ألمانيا، ويستقبل زواره من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، من 1 إلى 5 سبتمبر 2023، ويتيح لهم زيارة جناح هايسنس في القاعة 23 أ.

Pragati Malik
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