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لافروف: الإمارات من أكبر شركائنا وتبادلنا التجاري معها بلغ 10 مليارات دولار

9/1/2023 6:13:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ترحيبه بانضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس"، مشيدا بحجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات الذي بلغ 10 مليارات دولار، وفي طريقه للزيادة.

وقال لافروف في كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي في روسيا، إن الإمارات الشريك الأول لروسيا بين دول العالم العربي حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 10 مليار دولار ومتجه نحو الزيادة.

وأضاف أن نجاح العلاقات بين روسيا والإمارات يكمن في انطلاق البلدين من مصالحهما الوطنية، ورفضهما الضغوط التي قد تدفع نحو التضحية بمصالحهما ومنع تنمية اقتصادهما.

وأشار إلى المستقبل الواعد للشراكة بين الجامعات الروسية والإماراتية، ولاسيما بين معهد موسكو للعلاقات الدولية، والمعاهد الإماراتية.

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