لافروف: الإمارات من أكبر شركائنا وتبادلنا التجاري معها بلغ 10 مليارات دولار
التاريخ
9/1/2023 6:13:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ترحيبه بانضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس"، مشيدا بحجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات الذي بلغ 10 مليارات دولار، وفي طريقه للزيادة.
وقال لافروف في كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي في روسيا، إن الإمارات الشريك الأول لروسيا بين دول العالم العربي حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 10 مليار دولار ومتجه نحو الزيادة.
وأضاف أن نجاح العلاقات بين روسيا والإمارات يكمن في انطلاق البلدين من مصالحهما الوطنية، ورفضهما الضغوط التي قد تدفع نحو التضحية بمصالحهما ومنع تنمية اقتصادهما.
وأشار إلى المستقبل الواعد للشراكة بين الجامعات الروسية والإماراتية، ولاسيما بين معهد موسكو للعلاقات الدولية، والمعاهد الإماراتية.
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