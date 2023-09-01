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العثور على جثة شخص داخل منزله في عمّان

9/1/2023 6:13:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثرت الأجهزة الأمنية فجر اليوم الجمعة، على جثة أربعيني داخل منزله بمنطقة الجويدة بالعاصمة عمّان، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

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