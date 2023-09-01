العثور على جثة شخص داخل منزله في عمّان
التاريخ
9/1/2023 6:13:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - عثرت الأجهزة الأمنية فجر اليوم الجمعة، على جثة أربعيني داخل منزله بمنطقة الجويدة بالعاصمة عمّان، وفق ما أفاد به مصدر أمني.
وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.
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