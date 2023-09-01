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الليكود يطالب بتحقيق إثر رفع متظاهر لافتة شبّهت نتنياهو بهتلر

9/1/2023 6:13:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-ذكر موقع "واللا" العبري، اليوم الجمعة، أن حزب الليكود طالب الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق في أعقاب قيام أحد المتظاهرين في فعالية مناهضة للتعديلات القضائية، بحمل لافتة تقارن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وأشار الموقع إلى أن اللافتة التي حملها أحد المتظاهرين تم من خلالها تصوير نتنياهو وهو يمزق إعلان الاستقلال تحت عنوان كتاب "كفاحي"، وهو كتاب هتلر، ويُعد من أشهر الكتب النازية الذي يُعبر عن نظرة عنصرية.

واحتج المستشار القانوني لحزب الليكود على تلك اللافتة، مؤكدا أن "كفاحي هو كتاب ألفه مضطهد اليهود أدولف هتلر، وقدم فيه عقيدته العنصرية والمعادية للسامية التي تدعو إلى إبادة الشعب اليهودي"، مشيرا إلى أن الدعاية التي تظهر في الاحتجاجات تُشير إلى أن رئيس الوزراء لديه دوافع عنصرية نازية وعليه فان دمه مُباح".

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